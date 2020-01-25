В МЧС Чувашии прокомментировали случай с вручением пожарным ключей от новых служебных автомобилей. Речь идет о снятом на видео жесте главы республики Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за высоко поднятыми ключами.

В МЧС Чувашии прокомментировали случай с вручением пожарным ключей от новых служебных автомобилей. Речь идет о снятом на видео жесте главы республики Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за высоко поднятыми ключами.Видео с действиями Игнатьева попало в интернет. Комментируя эти кадры, представитель МЧС отметил, что глава республики по-дружески пошутил."Начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, и то, что прошло во время вручения ключей, нужно расценивать как дружескую шутку", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы регионального МЧС.Там уточнили, что Игнатьев и начальник пожарной части вместе участвовали в спортивных мероприятиях, вместе работали, и такое дружеское общение для них – обычная вещь."Мы даже этого не заметили", – добавили в пресс-службе.Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров. Он также назвал произошедшее "дружеской пикировкой"."Я лично присутствовал на этом событии. Была радостная атмосфера – вручали технику, – сказал он "Интерфаксу". – Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались".Сидоров добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы все видели ключи от новой техники.Вручение пожарным спецтехники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в 23 января.Ранее глава Чувашии "отметился" неосторожным высказыванием на торжественном мероприятии в честь Дня печати в Чебоксарах. Он заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют" власти. Позже Игнатьев извинился за эту фразу.