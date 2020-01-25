В музее Победы в Москве открылась уникальная выставка, посвященная памяти жертв Холокоста, предметы везли из разных стран. Экспозиция под названием Непокорённые рассказывает об отчаянной борьбе узников концлагерей за свободу. Почему это надо увидеть?

В музее Победы в Москве открылась уникальная выставка, посвященная памяти жертв Холокоста, предметы везли из разных стран. Экспозиция под названием "Непокорённые" рассказывает об отчаянной борьбе узников концлагерей за свободу. Почему это надо увидеть?Всего в Европе было почти тридцать лагерей смерти и несколько тысяч их филиалов. За годы существования Ясеновца, лагеря недалеко от Загреба, по разным оценкам, в нем было убито больше полумиллиона человек. "Непокоренные" — это история о героях сопротивления. Экспонаты для выставки, которая открылась в Музее Победы, привезли из центров Памяти разных стран."По способам убийств, пыток и зверствам Ясеновац признан самым страшным лагерем смерти в мире, — рассказывает Миладин Савич, директор Музея республики Сербской. – Ужасает тот факт, что самым свирепым способом убивались дети. И для нас очень важно быть частью этого события, этой выставки, на которой мы можем рассказать о всех жертвах".Экспозицию в музее Победы сознали при участии фонда Александра Печерского. 14 октября 1943 года этот офицер Красной армии организовал побег из лагеря уничтожения Собибор. Из 530 заключенных в нем участвовало больше 400 человек. Триста смогли сбежать, кого-то нацисты схватили уже после бунта, однако именно это восстание привело к тому, что лагерь прекратил свое существование."Советские военнопленные и остарбайтеры, где бы они не находились, пытались организовываться в подпольные комитеты, ячейки; готовили побеги, восстания. Нам кажется очень важным вернуть эту историю, этот коллективный подвиг современной России", — говорит глава Фонда Александра Печерского Илья Васильев.Личные вещи узников, найденные на месте расправы, карточки заключенных и предметы быта концлагерей на выставке сопровождаются живописью и графикой. Всего больше 100 работ, некоторые из которых создали те, кто и сам прошел ад нацистских лагерей.Мечту стать художником Сергей Розанов осуществил только после освобождения из Маутхаузена. В Ленинградское художественно-промышленное училище он поступил уже в 1946-м. Сейчас его работы, показывающие страшные сцены жизни в лагере, находятся в музеях Польши, Испании, Германии, Франции и, конечно, России. А воспоминания об ужасах Маутхаузена теперь передает вдова художника Людмила Розанова: "Есть у него такое четверостишие: Был совсем я молодым, Из концлагеря СС чудом вырвался живым, И вернулся я домой, В город Ленинград родной".Дмитрий Карбышев, Михаил Девятаев, Николай Кюнг – это только некоторые участники подпольного движения, о которых рассказывает экспозиция. А вот историю освобождения Освенцима на открытии выставки рассказывает уже лично участник этих событий Иван Мартынушкин.Ветеран признается: еще в 1945 году, освобождая Польшу и наткнувшись на поле, окруженное колючей проволокой, никто не мог представить, что за оградой находится самый большой гитлеровский концлагерь."Я не считаю, что совершил какой-то подвиг, мы выполняли обычные боевые задачи. Мы шли освобождать просто Освенцим; мы даже не знали, что есть такой лагерь в Польше, что там творятся зверства", — вспоминает Иван Мартынушкин.Выставка приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста. Экспозиция будет работать до 4 марта. Но уже сейчас организаторы думают о том, чтобы сделать этот уникальный проект постоянным. Ведь память об одной из самых страшных страниц не только истории Великой Отечественной, но и всего человечества, должна передаваться будущим поколениям.