Бронзовой медалью за смелость и самоотверженность в Париже награжден Иван Спичкин из Тольятти. Такое распоряжение подписал лично начальник полиции французской столицы Дидье Лальман. 36-летний россиянин удостоен награды за то, что спас из Сены тонувшего мужчину.

Бронзовой медалью за смелость и самоотверженность в Париже награжден Иван Спичкин из Тольятти. Такое распоряжение подписал лично начальник полиции французской столицы Дидье Лальман, передает РИА Новости.36-летний россиянин удостоен награды за то, что спас из Сены тонувшего мужчину.Произошло это еще в октябре 2019 года. О поступке Ивана изначально рассказала в соцсетях супруга Спичкина.Она сообщила, что муж увидел это из окна дома, а когда подбежала к берегу, муж вместе с полицейским уже вытаскивали мужчину из реки.