В США медики подтвердили второй случай заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV. Заболевший приехал из китайского города Ухань в Чикаго. Ранее вирус был выявлен у жителя штата Вашингтон, вернувшегося из Китая еще до начала массовых проверок в аэропортах.

В США медики подтвердили второй случай заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV. Заболевший приехал из китайского города Ухань в Чикаго. Ранее вирус был выявлен у жителя штата Вашингтон, вернувшегося из Китая еще до начала массовых проверок в аэропортах.Всего в США под наблюдением специалистов находятся 63 человека из 22 штатов, у которых врачи подозревали наличие вируса. У 11 из них заболевание не подтвердилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по иммунизации и респираторным заболеваниям США.Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, была зарегистрирована в Китае в конце декабря 2019 года. На данный момент число зараженных увеличилось до 896 человек, 26 пациентов скончались. Город Ухань, где и началась эпидемия, объявлен карантинной зоной: остановлен весь общественный транспорт, закрыто авиасообщение, выехать за пределы города можно только по специальному разрешению.Тем не менее, вирус уже распространился за пределы Китая. Зафиксированы случаи заражения в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Непале. В России заболевших не выявлено.