Знакомство с работой полицейских начали с дежурной части, которая концентрирует всю поступающую оперативно – значимую информацию...

В рамках проводимой акции, приуроченной к Дню российского студенчества, свои двери гостеприимно открыло Управление внутренних дел на Московском метрополитене для студентов ГБПОУ «Колледжа связи №54» им. П.М. Вострухина.Группу из 24 студентов встретили член Общественного совета при УВД на ММ Олеся Ефимова, заместитель начальника оперативного отдела УВД на ММ подполковник полиции Александр Осадчий, сотрудники ОРЛС, член ветеранской организации УВД на ММ Виктор Михайлов.Знакомство с работой полицейских начали с дежурной части, которая концентрирует всю поступающую оперативно – значимую информацию. Здесь принимаются дальнейшие меры для реагирования. Заместитель начальника оперативного отдела УВД на ММ Александр Осадчий ознакомил ребят с возможностями ситуационного центра Управления, позволяющего не только осуществлять мониторинг безопасности, но и оперативно взаимодействовать с пассажирами напрямую через стационарные колонны экстренного вызова, расположенные на станциях метро.В продолжение увлекательной экскурсии заместитель начальника ЦКС УВД на ММ майор полиции Юрий Асташкин рассказал о Центре кинологической службы, который появился в структуре Управления в 2003 году. Несмотря на широкое использование оперативно – технических возможностей в раскрытии преступлений, неоценимыми помощниками в особых условиях метрополитена являются служебно – розыскные собаки. Под руководством кинолога служебная собака Центра по кличке Атака продемонстрировала навыки по поиску и обнаружению взрывчатого вещества и наркотического средства.Далее в конференц – зале юным гостям был продемонстрирован документальный фильм о деятельности УВД на Московском метрополитене. Член ветеранской организации УВД на ММ Виктор Михайлов увлек слушателей коротким экскурсом в историю Управления.После просмотра видео студенты познали тонкости экспертно – криминалистической службы. Эксперт – криминалист Управления не просто продемонстрировал унифицированный криминалистический чемодан, используемый в ходе осмотра места происшествия и других следственных действиях, но и дал возможность ребятам самим обнаружить и зафиксировать предварительно оставленные следы на предметах с помощью дактилоскопических порошков и йодных трубок.Студенты колледжа выразили слова благодарности за приглашение и предоставленную возможность узнать работу полиции метро, а также за полученные компетентные ответы от профессионалов своего дела.Член Общественного совета при УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Олеся Ефимова отметила важность проводимых мероприятий. Ведь благодаря подобным акциям студенты получают уникальную возможность увидеть специфику и нюансы работы правоохранителей метрополитена изнутри.Возможно, уже в ближайшем будущем кто – то именно из этих молодых людей пополнит ряды доблестных хранителей правопорядка.Пресс – служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18