В Судьбе человека - Светлана Чуйкина, которую поистине известной сделал сериал Нина. Расплата за любовь. В нем героине приходится пережить огромное количество испытаний, прежде, чем она найдет свое счастье. В жизни самой Светланы тоже был период, когда она, казалось, потеряла все.

Светлана Чуйкина стала известна зрителям по фильмам "Вальс на прощание" и "Бригада", но поистине известной ее сделал сериал "Нина. Расплата за любовь". Ее героине приходится пережить огромное количество испытаний, прежде, чем она найдет свое счастье.В жизни самой Светланы тоже был период, когда она, казалось, потеряла все. Закончив театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова и отработав сезон в труппе Саратовского академического театра драмы, актриса поехала покорять Москву.В столице Чуйкину взяли в театр "Модерн", но там она проработала недолго.Как-то после репетиции, вспоминает Светлана в "Судьбе человека", ее попросили помыть сцену. Чуйкина возмутилась, сказав, что она актриса, а не уборщица.Уже через месяц Светлана мыла полы в салоне красоты, а вскоре была вынуждена ни с чем вернуться к родителям в родной Волгоград.Казалось, что на карьере актрисы поставлен крест. Но однажды родители попросили ее отвезти небольшой подарок другу семьи.Им оказался молодой и успешный специалист по связям с общественностью Вадим. Он был разведен, а от прежнего брака рос сын.Вадим и Светлана стали тесно общаться, он познакомил ее со своим сыном, а через год после знакомства они поженились.Вместе пара уже 19 лет, в их браке родился сын Никита. Чуйкина говорит, что в Вадиме соединилось все."Это и любовник, и друг, и наставник, и помощник. Все, что нужно женщине", – признается Светлана.И именно Вадим помог Чуйкиной вернуться в профессию, познакомив ее с режиссером фильма "Вальс на прощание", в котором Светлана сыграла одну из главных ролей.Как она оказалась в картине "Бригада" и что говорит об испытаниях, выпавших на долю героини фильма "Нина. Расплата за любовь"? Какой была первая роль 12-летней Светланы в молодежном театре, и почему она отказалась от мечты детства стать милиционером? Зачем похудела на 35 килограммов и как уехала сниматься во Францию?В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" – актриса Светлана Чуйкина.