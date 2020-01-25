В Австралии зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, происходящим из Китая. Информацию об этом подтвердили власти страны. Все четверо заболевших недавно вернулись из поездок по КНР. Один из них госпитализирован в Мельбурне, еще трое — в Сиднее. Угрозы для жизни людей нет.

В Австралии зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, происходящим из Китая. Информацию об этом в субботу, 25 января, подтвердили власти страны.Все четверо заболевших недавно вернулись из поездок по КНР. Один из них госпитализирован в Мельбурне, еще трое — в Сиднее. Угрозы для жизни людей нет, пишет "Интерфакс".Министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс Брэд Хазард сообщил, что вирус 2019-nCoV, в частности, обнаружен у мужчин 30, 40 и 50 лет, которые находятся в сиднейских больницах. Еще шесть пациентов ожидают результатов анализов на наличие вируса.Главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант уточнила, что двое из троих пациентов вернулись из Китая в Австралию в первой декаде января и обнаружили симптомы заболевания уже в Сиднее, а третий мужчина почувствовал себя плохо во время перелета из Уханя в Сидней.Министерство иностранных дел и торговли Австралии рекомендовало туристам отказаться от поездки в китайскую провинцию Хубэй, добавляет ТАСС.Вирус начал распространяться в Китае в конце декабря прошлого года. Эпицентром заражения стал город Ухань. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. На данный момент в КНР зафиксировано 1355 подтвержденных случаев заболевания, скончался 41 человек. Коронавирус уже выявлен во Вьетнаме, Южной Корее, США, Сингапуре и Японии. В российском Иркутске с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы пятеро граждан Китая, студенты Байкальского государственного университета.