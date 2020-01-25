Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии. Среди них есть как обычные, вроде водителя, курьера, слесаря, повара или врача, так и экзотические – оленевод или гидрогеолог.

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии. Среди них есть как обычные, вроде водителя, курьера, слесаря, повара или врача, так и экзотические – оленевод или гидрогеолог, сообщает агентство "Интерфакс".Проходить альтернативную службу можно будет не везде. Однако список мест, опубликованный Минтрудом, широк – 622 организации. Это как государственные учреждения, так и, например, "Почта России".Пока проект документа размещен на портале для общественного обсуждения.Напомним, на данным момент любой военнообязанный гражданин России может отказаться от службы в армии, если она противоречит его убеждениям, вере, или он принадлежит к малому народу.Но тогда он должен отработать 21 месяц в государственном учреждении, или 18 месяцев в армии, но на гражданской должности.