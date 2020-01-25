Сотрудники Росгвардии увезли её в безопасное место и обезвредили

Сотрудники Росгвардии по Владимирской области обнаружили в Киржачском районе предмет, похожий на мину. Возможное взрывное устройство лежало под мостом у деревни Мележи.До приезда взрывотехников территорию оцепили полицейские. Сотрудники ОМОНа, тщательно изучив предмет, установили, что мина может представлять опасность для жизни людей.Вместе с Росгвардейцами они вывезли опасную находку в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.