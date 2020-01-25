Семье герцога и герцогини Кембриджских грозит разлад. Идиллию королевской пары могут разрушить измены, причем со стороны обоих супругов.

Семье герцога и герцогини Кембриджских грозит разлад. Идиллию королевской пары могут разрушить измены, причем со стороны обоих супругов."Картыпоказывают, что Кейт буквально заставляет себя жить по правилам: гасит в себе недовольствои страдает от этого. Но ничто человеческое ей не чуждо. В марте, видимо, чтобыхоть как-то развлечься, она заведет интрижку. Легкий флирт может перерасти вотношения, и летом пикантная история скорее всего вылезет на поверхность в СМИ.В результате здравый смысл победит, и Миддлтон вернется в семью, а точнее -отложит роман на потом, временно прекратив всяческое общение с другим мужчиной.Этот роман поможет ей перезагрузиться, так как жить под постоянным контролем иобдумывать каждый свой шаг сможет не каждый человек", – рассказала "Дни.ру"Послеэтой истории Уильям тоже подкинет сюрприз. Гадалка увидела, что у принца на стороне закрутятсясерьезные отношения. И если Кейт хоть что-то сдерживает, то принц пустится вовсе тяжкие. Более того, есть вероятность, что его дама забеременеет. Но КейтМиддлтон умная женщина: она многое предвидит и старается все продумать заранее.Она выпустит мужа из-под контроля только потому, что сама будет чувствовать себянесколько виноватой. В любом случае, развода она не даст. А еще черезгод Кейт Миддлтон снова станет матерью.