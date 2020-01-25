Заболевших коронавирусом россиян в Китае нет — несколько минут назад информацию подтвердили в МИДе нашей страны. Несмотря на то что в условиях временного карантина многие из наших соотечественников не могут вернутся домой, врачи Уханя, Шанхая и других городов делают всё возможное, чтобы гости из других стран не поддавались панике и рекомендуют быть бдительными.

Заболевших коронавирусом россиян в Китае нет — несколько минут назад информацию подтвердили в МИДе нашей страны. Несмотря на то что в условиях временного карантина многие из наших соотечественников не могут вернутся домой, врачи Уханя, Шанхая и других городов делают всё возможное, чтобы гости из других стран не поддавались панике и рекомендуют быть бдительными.В эрмитажной очереди гости из Поднебесной выдают себя сразу. Большинство скрывают лица под марлевыми повязками. Всего лишь техника безопасности, но туристы из других стран все же предпочитают держаться в стороне.Каждый борт с китайскими гражданами в аэропорту Пулково теперь встречает целая делегация сотрудников Роспотребнадзора. Перед тем, как пройти таможенный контроль, всех пассажиров сканируют тепловизором.Сегодня стало известно, что двоих госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус ближайшее время выпишут из больницы. Опасный диагноз не подтвердился. Впрочем, еще один пациент — студент из Китая — находится под наблюдением врачей. Его анализы направлены специалистам в Роспотребнадзор для дальнейшего исследования, которое может занять неделю.Повышенные меры безопасности, о которых объявил Китай, теперь разделяют семьи. Со своим мужем Юлия может видеться только по видеосвязи. Она в Тольятти — он в провинции Ухань. Все рейсы отменены.Смертельная угроза, о которой говорит весь мир, под микроскопом не выглядит угрожающе. Если вы посмотрите внимательно, то увидите небольшие шипы, которые немного напоминают корону. Эти шипы позволяют цепляться к здоровым клеткам и заражать их. На ранних стадиях отличить коронавирус от обычной простуды — сложно. Симптомы одни и те же — высокая температура, кашель, затрудненное дыхание и ломота в теле."Попадает в верхние дыхательные пути, размножается на эпителии, и в течение суток-двух поражаются, практически, все человеческие клетки", — пояснил Александр Горелов, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора."Как только появится одышка и человек ночью не сможет спать из-за своей одышки — это тревожный симптом. Обязательно обращение к врачу, обязательно все рассказать и все члены семьи должны быть обследованы", — подчеркнул Александр Чучалин, академик РАН, доктор медицинских наук.Разработка вакцины уже началась, но на это могут уйти месяцы. Сегодня Роспотребнадзор рекомендовал россиянам на время воздержаться от поездок в Азию.