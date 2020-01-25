Воронежская областная больница закупила 78 килограммов красной икры за счет обязательного медицинского страхования. Соответствующий контракт учреждение здравоохранения разместило на портале госзакупок. Необычная покупка не оказалась без внимания региональных СМИ.

Воронежская областная больница закупила 78 килограммов красной икры за счет обязательного медицинского страхования. Соответствующий контракт учреждение здравоохранения разместило на портале госзакупок. Необычная покупка не оказалась без внимания региональных СМИ.78 килограммов деликатеса обошлись медучреждению в 261 тысячу рублей. Многие заподозрили врачей в закупке красной икры для своего новогоднего корпоратива. При этом в медицинском учреждении объяснили, что такое угощение предназначалось для пациентов областной больницы — якобы их накормили тремя роскошными завтраками.Главврач областной больницы №1 Виктор Вериковский рассказал, что закупка икры состоялась в рамках общей закупки более чем на 2,7 миллиона рублей. Туда же входили овощи, бобовые, рыба, сгущенное молоко. Руководитель медучреждения отметил, что 261 тысяча — сумма немаленькая, но это не самая большая цифра среди всех продуктов питания, сообщает ГТРК "Воронеж".Пациенты Мария и Дмитрий Колдусовы подтвердили, что их угощали красной икрой. Конечно, они удивились подобному деликатесу в стенах больницы, поскольку обычно на завтрак подавали сыр. Но пациентам объяснили, что подходит Новый год. Колдусовы в шутку подчеркнули, что, если бы в рацион добавили черную икру, было бы вообще хорошо.Праздничными бутербродами кормили пациентов с 18 по 20 декабря. По данным облздрава, красная икра в рационе медучреждения практикуется с 2012 года.