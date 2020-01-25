Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступления на Открытом чемпионате Австалии. В матче третьего круга арен уступил в пяти партиях австралийцу Нику Кирьосу.

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступления на Открытом чемпионате Австалии. В матче третьего круга арен уступил в пяти партиях австралийцу Нику Кирьосу.Первую партию Кирьос выиграл относительно легко 6:2. Но во втором сете он оказал отчаянное сопротивление, уступив только на тайбрейке -6:7 (5:7). Однако Хачанов, находясь в сложнейшей ситуации, смог переломить хо матча. Он выиграл на тайбрейке третий сет 7:6 (8:6), а потом и четвертый 7:6 (9:7). Счет в матче стал 2:2. Очень упорным выдался пятый сет, в котором, опять же на тайбрейке, победу одержал Кирьос – 7:6 (10:8). Поединок продолжался 4 часа 26 минут.Карен Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала, но проявил себя настоящим бойцом. Ник Кирьос вышел в следующую стадию турнира, где его ждет встреча с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.