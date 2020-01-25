Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая считает, что ее организация проиграет спор с WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS). РУСАДА намерено оспорить санкции, вынесенные WADA.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая считает, что ее организация проиграет спор с WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS). РУСАДА намерено оспорить санкции, вынесенные WADA."У меня нет оптимистичного прогноза, я думаю, дело будет проиграно. Пока CAS не примет решение, РУСАДА соответствует статусу", — приводит слова Пахноцкой ТАСС. "После вынесения решения РУСАДА не будет поражено в правах ни в одном из направлений деятельности, — ни в планировании тестирования, ни в обработке результатов, ни в расследованиях, ни в образовательных семинарах", — добавила Пахноцкая.Маргарита Пахноцкая рассказала о новом кодекс WADA, который вступит в силу в следующем году. "С 1 января 2021 года согласно новому кодексу WADA спортсмен, уличенный в сотрудничестве с дисквалифицированным или отстраненным тренером, будет дисквалифицирован автоматически. Никаких предупреждений больше не будет".