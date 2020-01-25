Герой современной Украины - профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала рассекреченный архивы американской разведки о Степане Бандере. Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно о Бандере говорила то же самое.

Герой современной Украины — профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала рассекреченный архивы американской разведки о Степане Бандере. Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно о Бандере говорила то же самое."Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" — написала Захарова на своей странице в Facebook.Ранее в открытый доступ попали данные о Бандере, где характеризуется деятельность украинских националистов и совершенные ими в 1941 году преступления. За пять недель бандеровской "государственности" было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков, сообщает РИА Новости.На счету Организации украинских националистов (запрещена в России) и Украинской повстанческой армии (запрещена в России) , лидерами которых был Степан Бандера, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Тогда националисты зверски уничтожили тысячи людей, отказавшихся с ними сотрудничать. Кроме того, бандеровцы воевали против Красной армии во время Второй мировой войны. Бандера продолжил войну против СССР и после 9 мая 1945 года — руководил террористической деятельностью ОУН и УПА на советской территории, когда во время холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.Степан Бандера похоронен на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф. Утверждается, что он был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года.Определить список "исторических негодяев", которых ни в коем случае нельзя оправдывать, предложила Организации Объединенных Наций зампред комитета Думы по международным делам Наталья Поклонская."Тут не может быть полутеней, — подчеркнула депутат Поклонская. — И те, кто начинает заигрывать с нацистами, получат международную изоляцию и осуждение. Это могут быть и целые страны, и фонды, и коммерческие компании, и отдельные бизнесмены, которые финансируют эту чуму. Если они перестанут получать немое одобрение из-за рубежа — сразу прикроют все эти кружки доморощенных "гитлеров"."Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них", —считает депутат.Поклонская предупреждает, что человечество рискует получить новый "холокост", превратившись в равнодушных наблюдателей. Сожженные заживо в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года люди, карательные батальоны "Правого сектора" (запрещена в России как экстремистская организация", Донбасс и 13 тысяч убитых людей, подготовка для неугодных концлагерей и факельные шествия в честь Бандеры – это, по мнению Поклонской, попытка переписать историю Второй мировой войны, реальная угроза для всего человечества.