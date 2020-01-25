В прекращении войны в Донбассе заинтересована не только Украина, но и Россия, Европа, весь мир, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. В интервью израильскому 9 каналу украинский лидер отметил, гибель людей в Донбассе уже стала наказанием для всех участников конфликта. И эта беда может навсегда оставить шрам между Украиной и Россией.

В прекращении войны в Донбассе заинтересована не только Украина, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. В интервью израильскому "9 каналу" украинский лидер отметил, что в стабилизации ситуации на этой территории заинтересованы и Россия, и Европа, и весь мир, а гибель людей в Донбассе уже стала наказанием для всех участников конфликта. И эта "беда может навсегда оставить шрам" между Украиной и Россией.Интервью программе "Война и мир" было дано на русском языке, сам канал назвал этот случай уникальным для Зеленского, который "не любит общаться со СМИ на языке условного противника". Разговор шел о крушении украинского самолета в Иране, об американском президенте Трампе, о герое Голобородько, сыгранным будущим президентом в сериале "Слуга народа", об инциденте с избиением евреев в Умани и украинском антисемитизме вообще.