Губернаторы турецких провинций Элязыг и Малатья заявили, что в результате сильного землетрясения на востоке страны 8 человек погибли и более 300 пострадали.

Губернаторы турецких провинций Элязыг и Малатья Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш заявили, что в результате сильного землетрясения на востоке страны 8 человек погибли и более 300 пострадали.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг. В настоящее время спасатели пытаются добраться до шестерых человек под завалами, передает РИА Новости.Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что землетрясение ощутили не менее 20 миллионов человек в Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии.