Премию Золотой орел за лучший фильм получили создатели картины Текст.

Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24". Также за главную награду боролись "Т-34" Алексея Сидорова, созданный при участии телеканала "Россия", фильм "Одесса" Валерия Тодоровского, который был снят при поддержке телеканала "Россия", картина Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутая от России на "Оскар", но не попавшая в номинанты, "Бык" Бориса Акопова.В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34". В этой номинации также был представлен Юрий Борисов (фильм "Бык)."Золотого орла" за лучшую женскую роль получила Виктория Мирошниченко за фильм "Дылда". За победу в этой номинации также боролись актрисы Стася Милославская ("Бык") и Ирина Старшенбаум ("Т-34", созданный при участии телеканала "Россия")."Золотого орла" за лучшую режиссерскую работу получил Алексей Сидоров ("Т-34"). Также в этой номинации были представлены Кантемир Балагов ("Дылда"), Клим Шипенко ("Текст").Анна Михалкова взяла награду в номинации за "Лучшую женскую роль на телевидении" за участие в сериале "Шторм". За "Лучшую мужскую роль на телевидении" отмечен Павел Деревянко ("Домашний арест")."За вклад в российский кинематограф" награды удостоилась Алиса Фрейндлих, которая и вручила лауреату премию за лучший фильм.Премия "Золотой орел" существует с 2002 года. Она была учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Премию присуждают за достижения в сфере киноискусства. Победителей определяют действительные члены и члены-корреспонденты академии. При этом по номинациям картины отбирает экспертный совет.