Чтобы врачи не сбивали ноги, обходя пациентов пешком. 17-ти райбольницам и одной амбулатории раздали автомобили. Всего показательно выставили 28 машин. Одна из них уедет в Собинскую

Чтобы врачи не сбивали ноги, обходя пациентов пешком. 17-ти райбольницам и одной амбулатории раздали автомобили. Всего показательно выставили 28 машин. Одна из них уедет в Собинскую райбольницу. По словам ее главного врача, новенькая «Нива» – вовсе не для начальства, а для тех, кто непосредственно спешит на помощь больным. Светлана Муравьева, главврач ГБУ «Собинская районная больница»: