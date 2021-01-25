Ещё 42 автомобиля будут закуплены и распределены между районными учреждениями здравоохранения до конца года.

Руководителям 18 учреждений здравоохранения Владимирской области сегодня вручили ключи от новых легковых автомобилей повышенной проходимости. Машины закуплены в рамках федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021-2025 годы».Ещё 42 автомобиля будут закуплены и распределены между районными учреждениями здравоохранения до конца года. Машины из первой партии – 19 «Нив» и 9 «УАЗ Патриот» – будут использоваться, в частности, для выезда терапевтов на дом к пациентам, для доставки лекарственных средств и забора анализов.