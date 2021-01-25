Сегодня во Фрунзенском райсуде огласили приговор бывшему гендиректору завода "Автоприбор" Алексею Мельникову. Напомним, дело рассматривалось повторно. И на этот раз наказание назначено даже более суровое.

Сегодня во Фрунзенском райсуде огласили приговор бывшему гендиректору завода "Автоприбор" Алексею Мельникову. Напомним, дело рассматривалось повторно. И на этот раз наказание назначено даже более суровое.Анна Сорокина, судья- По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Мельникову Алексею Александровичу наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. До вступления приговора в законную силу избранной в отношении Мельникова изменить меру в виде запрета определённых действий на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.Алексей Мельников занимал пост генерального директора ОАО "Завод Автоприбор" с 2003 года. В 2014-м предприятие было признано банкротом. Мельникова обвиняли в совершении пяти преступлений -мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, злоупотреблении полномочиями и совершении растрат в особо крупном размере. Два года назад его оправдали по двум эпизодам - преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. Присудив четыре с половиной года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа. В этот раз Фрунзенский суд полностью пересмотрел обвинение, включив даже те эпизоды дела, по которым Мельников был оправдан. В итоге сегодня суд оправдал бывшего директора Автоприбора по двум эпизодам, а по трём другим назначил 8 лет колонии. Кстати, с начала процесса Мельников уже провёл два года и семь месяцев под арестом. Они будут вычтены из конечного срока. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.Дмитрий Фомичёв, адвокат:- Я более чем уверен, что в апелляционной инстанции он будет измёнён и в том виде, в котором он сейчас постановлен судом - в законную силу вступить просто не может. Более конкретно ничего пояснить не могу, потому что как и вы содержательную и описательно-ориентировочную я не слышал. Поэтому все аргументы будут изложены в апелляционной жалобе.