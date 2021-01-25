Для обеспечения деятельности амбулаторно-поликлинической службы для городов с численностью населения до 50 тысяч человек до конца года приобретут ещё 52 автомобиля.

Ранее «33Live.Ru» сообщал, что для учреждений здравоохранения региона Владимирская область закупила 28 новых машин. Сегодня, 25 января, их передали 17 районным больницам.Пополнившие автопарк 19 «Нив» и 9 «УАЗов Патриот» планируется использовать для выезда терапевтов к пациентам, для доставки лекарств и забора анализов. Новые авто распределены следующим образом:Фото: Администрация Владимирской областиКак пояснили в Белом доме, для обеспечения деятельности амбулаторно-поликлинической службы для городов с численностью населения до 50 тысяч человек до конца года приобретут ещё 52 автомобиля.