Во Владимире вынесли приговор бывшему ген. директору завода “Автоприбор”. Фрунзенский райсуд назначил Алексею Мельникову наказание в виде реального лишения свободы на срок 8 лет, со

Во Владимире вынесли приговор бывшему ген. директору завода “Автоприбор”. Фрунзенский райсуд назначил Алексею Мельникову наказание в виде реального лишения свободы на срок 8 лет, со штрафом в размере 800 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как сообщает прокуратура, Алексей Мельников признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч.4