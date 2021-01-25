Как сэкономить время для поиска и покупки нужных товаров? Все самое необходимое, от продуктов питания, товаров повседневного потребления до стройматериалов можно приобрести в Центре оптово-розничной торговли СантехСтройсервис", расположенном в Юрьевце на ул. Станционная 2

Как сэкономить время для поиска и покупки нужных товаров? Все самое необходимое, от продуктов питания, товаров повседневного потребления до стройматериалов можно приобрести в Центре оптово-розничной торговли СантехСтройсервис", расположенном в Юрьевце на ул. Станционная 2В торговом центре "СантехСтройсервис", который работает на рынке более 20 лет представлен весь спектр стройматериалов: керамическая плитка, обои, ламинат, панели ПВХ, электроинструмент и крепеж, а также камины и лакокрасочные изделия. Большой выбор межкомнатных дверей. Ну а те кто заканчивает ремонт, найдут здесь корпусную мебель и предметы интерьера. Одним словом от смелых и неожиданных решений до нестареющей классикиБорис Лукьянов, менеджер компании "Good Floor":- В нашем торговом центре представлен ценовой сегмент от 200-300 рублей и соответственно до товаров премиум класса таких как 5-6 тысяч рублей то есть я думаю любой кто придет к нам найдет товар, который ему по душе и по карману.Здесь также представлен широкий выбор санфаянса, инженерной сантехники, душевых кабин, ванн, смесителей и комплектующих, не только в наличии, но и на заказ. Для любителей бани- большой выбор печей, сэндвич-дымоходов и аксессуаров: от запарников и ковшей до банных шапочек. На территории Центра размещены магазины продуктов питания, одежды и обуви для детей и взрослых "Светофор" и "Планета одежды", плодоовощной рынок с разнообразной продукцией, а также магазины по реализации иных товаров: мебель, сантехника, электротовары и другие. Прошлым летом открылся гипермаркет низких цен "Маяк", площадью 3 тыс кв. метровАдрес:микрорайон Юрьевец, Станционная 2. Время работы ежедневно с 9:00 до 20:00."СантехСтройсервис" предлагает в аренду торговые, складские и офисные помещения площадью от 100 до 400 кв. метров. Информация по телефону 26-02-02, адрес Торгового центра: микрорайон Юрьевец, улица Станционная 2. Время работы ежедневно с 9 до 20:00Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир