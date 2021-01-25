Политический деятель Виктор Корнеенко назвал эффективными санкции, введенные Евросоюзом против Белоруссии. По его мнению, чем больше времени будет проходить, тем больше ограничения будут влиять на ситуацию в республике.

Политический деятель Виктор Корнеенко назвал эффективными санкции, введенные Евросоюзом против Белоруссии. По его мнению, чем больше времени будет проходить, тем больше ограничения будут влиять на ситуацию в республике.Эксперт рассказал, что если бы западное сообщество отказалось ввести санкции, то обстановка в Белоруссии была бы гораздо хуже и страшнее. По его словам, президент Александр Лукашенко соизмеряет для себя угрозу потери власти и негативные последствия ограничений.Корнеенко заявил, что экономика страны "приближается к тупику", и скоро власти будут вынуждены освободить всех политзаключенных. Политик напомнил, что весной 2012 года положительно разрешился конфликт режима с оппозиционером Андреем Санниковым: его помиловали после вмешательства Запада.Персональные санкции тоже имеют эффект. Чиновники и силовики не на шутку обеспокоены тем, что не могут посетить страны Европы. "Думаю, санкции нужно расширять и обязательно включить туда категорию пропагандистов", – приводит слова Корнеенко UDF.by.В конце 2020 года Евросоюз в отношении ряда официальных лиц Белоруссии и компаний за фальсификацию выборов президента и насилие на митингах. Представитель организации Петер Стано на прошлой неделе сообщил, что ограничения пока не дали никакого эффекта, так как репрессии не прекратились.