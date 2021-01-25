Фильм режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского Человек-амфибия вышел на экраны более полувека назад. Фантастическая мелодрама быстро завоевала любовь зрителей, прославив начинающих артистов Владимира Коренева и Анастасию Вертинскую.

Фильм режиссеров ВладимираЧеботарева и Геннадия Казанского "Человек-амфибия" вышел на экраны болееполувека назад. Фантастическая мелодрама быстро завоевала любовь зрителей, прославивначинающих артистов Владимира Коренева и Анастасию Вертинскую.Легенда советскогокинематографа картина "Человек-амфибия" увидела свет в 1962 году. Основой сценарияфильма стал одноименный роман Александра Беляева, который вышел еще в 1927-м.Режиссерами фантастической ленты выступили Владимир Чеботарев и ГеннадийКазанский, оператором Эдуард Розовский.Чеботарев четко знал,чего хочет от фильма. Для "Человека-амфибии" он искал привлекательных парня идевушку, у которых "море и небо" в глазах. Внимание кинематографиста привлекстудент ГИТИСа Владимир Коренев. По мнению режиссера, умолодого артиста было "нездешнее" лицо и выразительный взгляд.Главную женскую рольотдали 17-летней Анастасии Вертинской, которая на тот момент еще училась вшколе. Выпускные экзамены будущей звезде кино приходилось сдавать в перерывахмежду съемками.Работа над фильмом "Человек-амфибия"стала настоящим испытанием для его создателей и артистов. В распоряжениитворческого коллектива была только устаревшая техника, не предназначенная для съемокв воде и на глубине. В одном из интервью оператор Эдуард Розовский говорил, чтоон и его коллеги каждый день в буквальном смысле находились на волосок отгибели. То, что на съемках не было жертв, – это, по его словам, счастливаяслучайность. Розовский с содроганием вспоминал, как в воду приходилось опускать мощнуютехнику с изолированными проводами.Однажды у ВладимираКоренева, находящегося под водой, сломался акваланг. Артист делалглоток воздуха в перерывах между дублями – раз в минуту. Исполнителя главнойроли спас дублер, чемпион СССР по подводному спорту Рэм Стукалов.Спортсмен отдал Кореневу свою технику и рванул на поверхность, тем самым заработавкессонную болезнь.Интересные факты офильме "Человек-амфибия":Костюмов для Ихтиандра былочетыре. Их сшили из ткани для женских колготок. Комбинезоны вручнуюобшивали выкрашенными чешуйками из кинопленки. Всего на костюмыушло десять тысяч чешуек.Фильм снимали в бухтеЛаспи, что на Крымском полуострове. Вода в этом месте была достаточно прозрачнадля съемок. Киношникам пришлось купить рыболовецкую шхуну. Для дельфиновпостроили вольер. Работа также велась вКрыму, в поселке Кастрополь и под склоном скалы Ифигения. Часть сцен снимали вБаку.Однажды матрос упустилцепь, к которой был привязан Владимир Коренев. Многометровая железная цепь чутьне утащила исполнителя главной роли на дно. Актера спас вовремя отреагировавшийоператор.Лента получила "Серебряныйпарус" на фестивале фантастических фильмов в Триесте в 1962 году.В 1963 году "Человек-амфибия" завоевал "Серебряныйкосмический корабль" на фестивале научно-фантастических фильмов в Триесте.