Некоторым должностным лицам стоит почаще ходить пешком, чтобы лично увязнуть в снежной каше. Об этом сегодня заявил глава городской администрации Андрей Шохин. Сити-менеджер недоволен качеством уборки дворовых территорий. Как чистят снег во дворах увидела и наша съемочная группа.

Некоторым должностным лицам стоит почаще ходить пешком, чтобы лично увязнуть в снежной каше. Об этом сегодня заявил глава городской администрации Андрей Шохин. Сити-менеджер недоволен качеством уборки дворовых территорий. Как чистят снег во дворах увидела и наша съемочная группа.Михаил Поваров, замначальника управления ЖКХ:- Управляющие организации должны ежедневно убирать придомовую территорию от снега и наледи. С утра же сотрудники муниципального ЖКХ объехали еще несколько управляющих организаций. Объехали 10 компаний - по 10 компаниям выданы предостережения о проведении уборки надлежащего качества.Завтра управляющие компании ждет еще один рейд. Если они снова не выполнят указания мэрии, то организации получат административные штрафы. От десяти до двухсот тысяч рублей. В городской администрации напоминают: ТСЖ и ЖКХ обязаны расчищать от снега и обрабатывать противогололедными материалами подъездные пути к многоквартирным домам, тротуары и парковки. Жалобы на качество уборки принимают на горячей линии управления ЖКХ. Кстати, сами представители ЖКХ тоже сталкиваются с непониманием со стороны жителей. Они не хотят убирать автомобили с придомовых территорий, даже когда видят объявление. А потом пишут жалобы на ЖКХ.Дмитрий Клевин, представитель ЖКХ:- Жители жалуются. Жалуются, в частности, когда проехал трактор и оставил навал около автомобиля. Но, к сожалению, убрать его не представляется возможным.