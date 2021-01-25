45-летний москвич посредством интернет-сайта осуществил продажу табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о реализации табачных изделий без маркировки. В ходе предварительного следствия установлено, что 45-летний москвич, совместно с неустановленными соучастниками, посредством интернет-сайта, осуществил продажу табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.В рамках контрольной закупки сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве приобрели у подозреваемого свыше 1000 пачек сигарет известных торговых марок общей стоимостью более 160 тысяч рублей.СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28