Решение закрепить правовой статус апартаментов до 1 августа 2021 года позволит девелоперам адаптировать свои текущие бизнес-модели под новые условия рынка, а стоимость апартаментов в Москве будет выравниваться со стоимостью аналогичных квартир.

Решение закрепить правовой статус апартаментов до 1 августа 2021 года позволит девелоперам адаптировать свои текущие бизнес-модели под новые условия рынка, а стоимость апартаментов в Москве будет выравниваться со стоимостью аналогичных квартир.Комментарий Вячеслава Дусалеева (генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный», проект группы ВТБ).Активный интерес к теме апартаментов возник осенью 2020 года после инициативы перевести уже построенные объекты в категорию жилых помещений, а строительство новых ограничить. Спрос на приобретение таких объектов в Москве и Санкт-Петербурге вырос в 2-2,5 раза уже в третьей декаде ноября относительно предыдущих периодов месяца.При этом, по данным аналитиков рынка, сокращение лотов на экспозиции в центре Москвы отмечалось участниками рынка уже начиная с середины 2020 года (-35%). Цены на такие объекты выросли более чем на 15%, впрочем, не очень значимо отклоняясь от динамики цен на квартиры.Учитывая такой спрос на апартаменты, можно предположить, что их стоимость в Москве будет постепенно выравниваться со стоимостью соответствующих квартир. Согласно действующему на сегодняшний день законодательству, апартаменты являются нежилыми помещениями. Но несмотря на их статус или более высокие тарифы на обслуживание, главное преимущество апартаментов заключалось в стоимости –традиционно она была на 10-15% дешевле, чем в аналогичных по характеристикам квартирах.На данный момент финальный статус такого типа недвижимости только прорабатывается и окончательно не определен. Рассмотрение законопроекта о статусе апартаментов может произойти уже осенью, а его одобрение вполне возможно до конца 2021 года. В этих условиях девелоперы могут занять выжидательную позицию по строительству новых объектов и в первую очередь будут пытаться завершить ранее начатые проекты.Поэтому, на наш взгляд, когда придет время утверждать законопроект, его влияние будет носить уже регулирующий характер, так как девелоперы успеют адаптировать под него свои бизнес-модели.