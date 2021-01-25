Добраться до столицы можно только на Ласточке.

Кострома осталась без вологодского поезда на Москву. Внимательные пассажиры заметили, что рейс исчез из расписания маршрутов.Между тем, удобный для костромичей поезд курсировал через областной центр с февраля 2019 года. Из Костромы он отправлялся в 6:00, в первопрестольную прибывал в 11:45. Из столицы выезжал в 17:05, а прибывал в 22:41.В пресс-службе Северной железной дороги уточнили, что состав поменял маршрут следования и теперь двигается по направлению «Вологда – Москва» без заезда в Кострому.Напомним, что летом 2020 из Костромы в Москву был запущен скоростной локомотив «Ласточка».