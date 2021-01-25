Оппозиционер рассказал неподтверждённую фактами историю похищения.

История, сценарий которой подойдет для остросюжетного фильма и опубликованная несистемщиком Александром Зыковым, оказалась фейком. Как пишет МК в Костроме, рассказ оппозиционера, судя по всему, оказался выдуманным.25 января Александр Зыков в соцсетях опубликовал пост о своём задержании. Все происходило, якобы, по сценарию криминальных боевиков: лицом в землю, мешок на голову, вывоз в лес... люди без опознавательных знаков... и так далее по классике жанра.Блогер даже выложил фотографию шерстяной шапки, которой по его словам, оппозиционеру закрывали глаза. У пользователей соцсетей сообщение «о похищении» вызвало насмешки. Этот аксессуар уже появлялся в других схожих фейковых историях. При этом фантазёр в этой истории зачем-то упомянул Сергея Ситникова. Костромичи ответили Александру Зыкову комментариями из серии «поумнее ничего придумать не смог?».Никаких аргументов в защиту своей истории блогер не приводит. Только огульные обвинения, которыми он пытается ввести пользователей в заблуждение. Это происходит не в первый раз, поэтому и доверия к таким провокационным выпадам у горожан нет.Известно, что Александр Зыков был задержан за организацию митинга. Его доставили в отдел костромской полиции №2. Там он находился до суда. Сегодня по решению Свердловского районного суда Костромы он арестован на 10 суток.