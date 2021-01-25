В период режима повышенной готовности перевозчики вправе перекраивать график под себя.

Из-за пандемии коронавируса перевозчики во Владимирской области стали отменять междугородние рейсы. Так, из 20 автобусов по маршруту Владимир-Муром ездят всего 8.Приобрести билеты можно на 7.10, 8.55, 10.30, 11.00, 11.45, 12.45, 17.00 и 19.15, но не факт, что вы уедете. Перевозчик может отменить отправку в самый последний момент.Добавим, что проблемы наблюдаются и с сообщением между областным центром и Юрьев-Польским.В администрации Владимирской области пояснили, что транспортные компании в любой момент могут отменить поездку. Они имеют на это право из-за введённого режима повышенной готовности. Собственно, поэтому число рейсов и сокращается в одностороннем порядке, а графики нарушаются.