Поздравления в Татьянин день. 25 января, по церковному календарю, отмечается День памяти святой мученицы Татианы. Эта дата традиционно связана с праздником российского студенчества. В 18 веке

Поздравления в Татьянин день. 25 января, по церковному календарю, отмечается День памяти святой мученицы Татианы. Эта дата традиционно связана с праздником российского студенчества. В 18 веке 25 января по новому стилю императрица Елизавета подписала указ об учреждении в Москве университета. В нашей стране День российского студенчества отмечается с 2005 года. В нём участвуют студенты, преподаватели,