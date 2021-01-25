Под видом работников пенсионного фонда или соцслужбы они лишали пожилых людей их накоплений.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух женщин-гастролеров, зарегистрированных во Владимирской области, подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Под видом работников пенсионного фонда или соцслужбы они лишали пожилых людей их накоплений. Ущерб превысил 2,4 миллиона рублей.По информации , от рук аферисток пострадали три женщины в возрасте 82, 87 и 89 лет, проживающие в Петербурге. Одной из жертв стала жительница блокадного Ленинграда, у которой дома хранилась крупная сумма денежных средств, полученная в качестве компенсации от ФРГ. Общий ущерб от трех установленных преступлений составил около 2,5 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье мошенничество.Кроме того, оказалось, что младшая из задержанных в настоящий момент находится в федеральном розыске по подозрению в аналогичном преступлении, совершенном в Москве. В июле 2020 года женщину объявили в розыск в качестве подозреваемой в хищении более 100 тысяч рублей у пенсионерки с избранной мерой пресечения в виде заключения под стражу.Одна из подозреваемых заключена под стражу, вторая находится под подпиской о невыезде.В настоящее время проводятся мероприятия, направленны на установление иных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также розыску и задержанию их соучастников.