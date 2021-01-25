Московские рабочие смогут привиться от COVID-19 прямо на стройплощадках. Мобильные пункты вакцинации на строительных объектах появятся в ближайшие несколько недель.

Московские рабочие смогут привиться от COVID-19 прямо на стройплощадках. Мобильные пункты вакцинации на строительных объектах появятся в ближайшие несколько недель.Многие строители в Москве – приезжие из других регионов и стран. Нередко они живут в специальных общежитиях и вагончиках. В подобных местах коронавирус распространяется особенно быстро.При первой возможности город старается ликвидировать потенциальные очаги эпидемиологической опасности. Теперь на стройплощадках появятся мобильные пункты вакцинации – можно будет привиться, не отходя от места работы.Вакцинация московских строителей начнется в феврале. Мобильные пункты на стройплощадках появятся в ближайшие несколько недель. Прививку можно будет сделать как на городских стройках, так и на объектах частных девелоперов.Вакцинация на стройплощадке позволит не отвлекать людей от основной работы, отметил руководитель строительного комплекса Москвы Андрей Бочкарев. Он выразил уверенность, что рабочие понимают необходимость защиты от коронавируса."Вакцинация – это единственно правильный путь в борьбе с эпидемией, иначе это все растянется на очень долгие годы, повлияет на жизнь – на бытовую, на экономику", – подчеркнул Бочкарев.Сейчас в Москве работают более 1,1 тысячи стройплощадок – возводятся жилые дома, социальные объекты, метро, дороги и многое другое. Строительный комплекс дает столице 19% ВРП.началась 5 декабря. Прививку сделали более 220 тысяч жителей столицы, количество желающих увеличивается. Чтобы удовлетворить потребности и запросы горожан, прививочные пункты открылись в крупных , в том числе в ГУМе на Красной площади, и в театре "Геликон-Опера".