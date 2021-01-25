Главы муниципалитетов области должны до 1 февраля представить в департамент транспорта сведения о тех дорогах, которые нуждаются в ремонте. Они получат дополнительную субсидию. Поправку о перераспределении бюджетных средств в пользу дорог местного значения внесла фракция "Единой России" в областном парламенте.

Главы муниципалитетов области должны до 1 февраля представить в департамент транспорта сведения о тех дорогах, которые нуждаются в ремонте. Они получат дополнительную субсидию. Поправку о перераспределении бюджетных средств в пользу дорог местного значения внесла фракция "Единой России" в областном парламенте.Роман Кавинов, зампредседателя Заксобрания области, фракция "Единая Россия":- Первоначально в областном бюджете были предусмотрены средства муниципалитетам в виде субсидий 250 миллионов рублей. Дополнительно эта сумма была увеличена за счет снижения финансирования ремонтных работ на сети региональных дорог, которые объективности ради, все- таки в лучшем состоянии находятся, чем дороги внутригородские , внутрипоселенческие 900 миллионов рублей.Напомним, основные средства бюджете области были заложены на ремонт дорог федерального и регионального значения. Отметим , дополнительные средства пойдут на ремонт тех дорог, состояние которых давно вызывало нарекания со стороны жителей.Анатолий Комендантов, депутат СНД Андреевского сельского поселения Судогодского района:- Не всегда получается отремонтировать то количество дорог, которое хотят наши жители. И в конце концов большинство из них в плачевном состоянии. Эта инициатива Законодательного собрания значительно развяжет руки на местном уровне, районном уровне, чтобы более- менее привести в порядок дороги, которые у нас есть.