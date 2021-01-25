К машине подошёл неизвестный, сел в салон на место водителя и стал угрожать мужчине предметом, похожим на отвёртку...

«Сотрудники УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району города Москвы совместно с инспекторами ДПС Северного административного округа столицы задержан подозреваемый в разбое.В территориальный отдел полиции через службу «02» обратился 69-летний пенсионер. Он рассказал, что ожидал свою жену в автомобиле «Сузуки» на автостоянке возле продуктового магазина на Ленинградском шоссе. В это время к машине подошёл неизвестный, сел в салон на место водителя и стал угрожать мужчине предметом, похожим на отвёртку. Злоумышленник поранил потерпевшему кисть руки, затем высадил его и скрылся на чужом транспортном средстве.Сумма материального ущерба составила 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Петровско-Разумовской аллее. Пытаясь скрыться на похищенном автомобиле, он совершил ДТП, наехав на двигавшийся во встречном направлении «Порше Кайен». Задержанным оказался 23-летний ранее неоднократно судимый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.Следствием ОМВД России по Войковскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29