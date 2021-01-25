Сегодня в праздник студентов во Владимире проводится традиционная акция "Студенческий десант". На однодневную стажировку в УМВД России по городу Владимиру прибыли будущие правоохранители - студенты вузов и колледжей.

Сегодня в праздник студентов во Владимире проводится традиционная акция "Студенческий десант". На однодневную стажировку в УМВД России по городу Владимиру прибыли будущие правоохранители - студенты вузов и колледжей.Ребята познакомились с работой уголовного розыска, ГИБДД, кадрового подразделения, с деятельностью участковых уполномоченных, криминалистов. Стражи порядка делились опытом службы, отвечали на вопросы. Стажерам рассказали о раскрытии преступлений в сфере интернет-технологий и дали рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников. Особый интерес вызвала работа дежурной части, где студенты смогли оценить , насколько сложной и ответственной является служба оперативных дежурных.Елена Козлова, помощник начальника УМВД России по г. Владимиру:- Студенты узнали об основных направлениях службу полиции, о раскрытии преступлений в сфере высоких технологий, ознакомились с работой отдела по вопросам миграции. Полицейские помогли увидеть специфику различных подразделений органов внутренних дел.Анастасия , студентка первого курса Владимирского политехнического колледжа,правоохранительная деятельность:- Нас познакомили с нашей будущей профессией. Мы побывали в дежурной части, во многих других местах, где мы в обычной жизни не смогли побывать. Большое спасибо тем, кто отнесся к нам с большим пониманием. Нас приняли очень хорошо. В будущем я пойду обязательно по их стопам. И , возможно, буду работать в этом отделении.