Распоряжение средствами материнского капитала стало быстрее и удобнее.

Что изменилось в программе материнского капитала в 2021 году? С нового года увеличены объемы поддержки семей с детьми по программе материнского капитала, распоряжение средствами стало быстрее и удобнее.С января маткапитал проиндексирован на 3,7%. Повышение коснулось порядка 43 тысяч владимирских семей. Материнский капитал на первого ребенка с нового года увеличен на 17,3 тыс. рублей и теперь составляет 483 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли, либо не использовали сертификат.Начиная с 2021 года, оформление материнского капитала и распоряжение его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата МСК теперь отводится не больше пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца.После появления ребенка сертификат МСК оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направить средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для этого фонд делает самостоятельно.С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым российским семьям из материнского капитала. Теперь ее размер равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года. Во Владимирской области это 11 294 рубля, что на 514 рублей больше выплаты 2020 года.