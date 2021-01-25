Злоумышленник, отжав пластиковую дверь магазина и разбив стекло, проник в помещение и похитил оттуда несколько мобильных телефонов...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже.В полицию поступило заявление от представителя организации о краже в одном из салонов связи, расположенном на Рязанском проспекте. Неизвестный, отжав пластиковую дверь магазина и разбив стекло, проник в помещение и похитил оттуда несколько мобильных телефонов. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Зеленодольской улице. Им оказался 28-летний безработный житель столицы. Похищенное злоумышленник сбыл, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18