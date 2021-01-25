Протестный потенциал в Белоруссии остается очень высоким. Режим Александра Лукашенко неизбежно рухнет, уверен директор института Политическая сфера Андрей Казакевич.

Протестный потенциал в Белоруссии остается очень высоким. Режим Александра Лукашенко неизбежно рухнет, уверен директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.По словам политолога, в последние месяцы имидж правоохранительныхорганов в республике упал до минимума. Все меньше граждан доверяют властям."Нельзя даже сказать, что все внутри системы довольны – нет повышениязарплаты бюджетникам", – отметил Казакевич.Лукашенко нужны большие финансовые вложения для того, чтобыоставаться на посту президента Белоруссии. Отсутствие легитимностиотрицательно влияет на мотивацию госслужащих, а также работниковгосударственных предприятий. Бизнес не хочет инвестировать в страну.Эксперт рассказал, что впервые с 2008 года Европейский банкреконструкции и развития прекратил поддержку проектов в Белоруссии."Денег, которые дает Россия, явно не хватает, и нет ощущения, что их потокоттуда увеличится", – указал на еще одну проблему Казакевич.Все это неизбежно приведет к изменению системы. Весной этого годаожидается активизация протестной активности. Оппозиционеры попытаются провестимарши в крупных городах. В окружении политика Светланы Тихановской, что Александру Лукашенко мало не покажется.Политолог добавил, что на ситуацию в Белоруссии также влияютзападные санкции. Напомним, в конце прошлого года Евросоюз ввел ограничения вотношении официальных лиц Белоруссии, которые причастны к фальсификации выборови насилию на акциях протеста."Система так или иначе изменится", – заключил Казакевич.