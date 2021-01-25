Протестный потенциал в Белоруссии остается очень высоким. Режим Александра Лукашенко неизбежно рухнет, уверен директор института Политическая сфера Андрей Казакевич.
Протестный потенциал в Белоруссии остается очень высоким. Режим Александра Лукашенко неизбежно рухнет, уверен директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.
По словам политолога, в последние месяцы имидж правоохранительных
органов в республике упал до минимума. Все меньше граждан доверяют властям.
"Нельзя даже сказать, что все внутри системы довольны – нет повышения
зарплаты бюджетникам", – отметил Казакевич.
Лукашенко нужны большие финансовые вложения для того, чтобы
оставаться на посту президента Белоруссии. Отсутствие легитимности
отрицательно влияет на мотивацию госслужащих, а также работников
государственных предприятий. Бизнес не хочет инвестировать в страну.
Эксперт рассказал, что впервые с 2008 года Европейский банк
реконструкции и развития прекратил поддержку проектов в Белоруссии.
"Денег, которые дает Россия, явно не хватает, и нет ощущения, что их поток
оттуда увеличится", – указал на еще одну проблему Казакевич.
Все это неизбежно приведет к изменению системы. Весной этого года
ожидается активизация протестной активности. Оппозиционеры попытаются провести
марши в крупных городах. В окружении политика Светланы Тихановской
, что Александру Лукашенко мало не покажется.
Политолог добавил, что на ситуацию в Белоруссии также влияют
западные санкции. Напомним, в конце прошлого года Евросоюз ввел ограничения в
отношении официальных лиц Белоруссии, которые причастны к фальсификации выборов
и насилию на акциях протеста.
"Система так или иначе изменится", – заключил Казакевич.