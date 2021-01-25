Похитителя семилетнего мальчика из села Горки лишили водительских прав. Об этом сообщает прокуратура области. Надзорное ведомство выяснило, что 26-летний молодой человек имеет

Похитителя семилетнего мальчика из села Горки лишили водительских прав. Об этом сообщает прокуратура области. Надзорное ведомство выяснило, что 26-летний молодой человек имеет подтверждённый диагноз – шизофрения. Поэтому он не имеет права управлять автомобилем. Впрочем, 9 лет назад похититель получил водительское удостоверение, а в сентябре 2020-го года похитил первоклассника и увёз его в соседнюю деревню на