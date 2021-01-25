У обвиняемого имеется подтвержденный диагноз «Шизофрения»

Прокуратурой Камешковского района проведена проверка, которой установлено, чтомужчина, похитивший на личном автомобиле в сентябре 2020 года 7-летнего мальчика в деревне Горки Камешковского района, имел водительское удостоверение, которое получил в 2012 году.Вместе с тем, у обвиняемого имеется подтвержденный диагноз «Шизофрения», при котором в силу прямого указания действующего законодательства лицо не может обладать правом на управление транспортными средствами, являющимися источником повышенной опасности.В этой связи прокурором района в суд направлено исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами на период заболевания, прекращении действия водительского удостоверения и обязании сдать его в отдел ГИБДД по Камешковскому району. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.Напомним, 26-летнего жителя деревни Макариха 20 ноября. По версии следствия, он похитил 7-летнего ребенка. Полиции удалось благодаря зарубежным коллегам, которые по каналам Интерпола сообщили о публикациях «в теневом сегменте интернета» про мужчину, удерживающего дома маленького мальчика.