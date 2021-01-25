Церемония с участием Великого князя Георгия Михайловича и его супруги состоялась в Троицком соборе Ипатьевского монастыря.

В Костроме 24 января прапраправнук российского императора Александра II обручился с итальянкой Ребеккой Беттарини. Известно, что наречённая православным именем Виктория – дочь дипломата.Церемония с участием Великого князя Георгия Михайловича и его супруги состоялась в Троицком соборе Ипатьевского монастыря. Её провёл митрополит Ферапонт. Представители Российского императорского дома пояснили, что свадьба состоится осенью.Избранница потомка российского самодержца в своём инстаграме отметила, что её родители не смогли присутствовать на мероприятии из-за пандемии коронавируса.