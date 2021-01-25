Кабинет министров поддержал предложенный партией Единая Россия законопроект о гарантированном минимальном доходе, защищенном от списания за долги. Речь идет о средствах в размере прожиточного минимума.

Кабинет министров поддержал предложенный партией "Единая Россия" законопроект о гарантированном минимальном доходе, защищенном от списания за долги. Речь идет о средствах в размере прожиточного минимума.В ближайшее время документ внесут на рассмотрение Государственной Думы. Законопроект планируется принять в весеннюю сессию ГД."Он предоставит гражданам право защитить положенный прожиточный минимум в случае возбуждения дела о списании средств за долги", – говорится в телеграм-канале "Единой России".Чтобы сохранить указанную сумму, гражданину нужно будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Необходимо указать один счет в том или ином банке для хранения этих средств.В "Единой России" уверены, что инициатива поддержит оказавшихся в трудном финансовом положении граждан, а также лиц, которые находятся на их иждивении.Напомним, что осенью прошлого года председатель "ЕР" Дмитрий Медведев поручил думской фракции партии заняться вопросами модернизации законодательства в сфере занятости. В частности, рассмотреть возможность введения в России минимального гарантированного дохода.Эта сумма будет выплачиваться гражданину вне зависимости от его финансового состояния, социального положения и рода деятельности. Гарантированный доход будет неприкосновенным.