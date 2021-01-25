Фрунзенским районным судом города Владимира вынесен приговор бывшему генеральному директору ОАО «Завод «Автоприбор» Алексею Мельникову.

Фрунзенскимрайоннымсудомгорода Владимиравынесен приговорбывшемугенеральномудиректорОАО «Завод «АвтоприборАлексею МельниковуОн признан виновнымв совершении преступлений, предусмотренных ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство),ч.4 ст.160 УК РФ (растрата, 2 эпизода), сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Свою должность Мельниковзанимал с 2003 года, а 02сентября2014годаОАО «Завод «Автоприбор» признано банкротом.Судом установлено, чтодействия Мельникова, направленные на преднамеренное банкротствоавода, выразились в заключенисделок с ООО «Техника-Инвест» и ООО «СХК «Вышка», которые заведомо для виновного повлекли преимущественное право названных юридических лиц в процедуре банкротства получить удовлетворение своих требований за счет имуществапредприятия, чем нарушены права и законные интересы других кредиторов. Владельцем и руководителем в обеих фирмах являлся сын подсудимогоОсновными кредиторами по делу о банкротствеавода выступили Банк ВТБ (ПАО), задолженность (в суммеоколо1,5млрдрублей) возникла в результате кредитных соглашений, заключенных с ОАО «Завод «Авоприбор», и налоговый орган - МИФНС №10 по Владимирской области, недополучивший в бюджет налоги в размереоколо35млнрублей. Указанные лица, а также само акционерное общество выступили в качестве потерпевших по уголовному делуСвою роль в разработанной Мельниковым схеме сыграло обращение частного охранного предприятия «Витязь» в арбитражный суд с заявлением о признанииавода банкротом. Как и в указанных выше компаниях, одним из учредителей ЧОО «Витязь» являлся сын подсудимого.По заявлению ЧОО «Витязь» 24декабря2012годаАрбитражным судом Владимирской области в отношенииавода введена процедура наблюдения, а решением Арбитражного суда от 02сентября2014годаОАО «Завод «Автоприбор» признан банкротом и открыто конкурсное производство, которое на сегодняшний день не завершено.Растраты, в которых обвиняется Мельников, заключались в безвозмездном отчуждении 8 квартир общей стоимостью более 20лнрублей, принадлежащихаводу, и 40-процентной доли в уставном капитале ООО «СпецТехАвто».Так, в октябре-ноябре 2011 года Мельниковым были подписаны договоры купли-продажи 8 квартир. При регистрации сделок недвижимых объектов предоставлены несоответствующие действительности справки об их оплате, при этом «новыми» собственниками квартир стали заинтересованные по отношению к Мельникову физические лица.От реализации доли в уставном капитале ООО «СпецТехАвто» Завод также не получил денежные средства, в которых на тот период времени остро нуждался, при этом «новым» владельцем доли в уставном капитале юридического лица стал сын МельниковаМельников своювину не признал.С учетом позиции стороны государственного обвинения по делусудназначил ему наказаниев виде реального лишения свободы на сроклет, со штрафом в размере00тыс.рублейс отбыванием в исправительной колонии общего режима.В части совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) ипо одному из эпизодовч.4ст.159 УК РФ (мошенничество)Мельников судом оправдан.Приговор в законную силу не вступил.Вопрос о его обжаловании будет решен после получения приговора в письменномвиде и его изучении.