Фрунзенским районным судом города Владимира вынесен приговор бывшему генеральному директору ОАО «Завод «Автоприбор» Алексею Мельникову.
Фрунзенским
районн
ым
суд
ом
города Владимира
вынесен приговор
бывше
му
генерально
му
директор
у
ОАО «Завод «
Автоприбор
»
Алексею Мельникову
.
Он признан виновным
в совершении преступлений, предусмотренных ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство),
ч.
4 ст.160 УК РФ (растрата
, 2 эпизода
), сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Свою должность Мельников
занимал с 2003 года, а 02
сентября
2014
года
ОАО «Завод «
Автоприбор
» признано банкротом.
Судом установлено, что
действия Мельникова, направленные на преднамеренное банкротство
з
авода, выразились в заключени
и
сделок с ООО «
Техника-Инвест
» и ООО «СХК «Вышка», которые заведомо для виновного повлекли преимущественное право названных юридических лиц в процедуре банкротства получить удовлетворение своих требований за счет имущества
предприятия
, чем нарушены права и законные интересы других кредиторов. Владельцем и руководителем в обеих фирмах являлся сын подсудимого
.
Основными кредиторами по делу о банкротстве
з
авода выступили Банк ВТБ (ПАО), задолженность (в сумме
около
1,5
млрд
рублей) возникла в результате кредитных соглашений, заключенных с ОАО «Завод «
Авоприбор
», и налоговый орган - МИФНС №10 по Владимирской области, недополучивший в бюджет налоги в размере
около
35
млн
рублей. Указанные лица, а также само акционерное общество выступили в качестве потерпевших по уголовному делу
.
Свою роль в разработанной Мельниковым схеме сыграло обращение частного охранного предприятия «Витязь» в арбитражный суд с заявлением о признании
з
авода банкротом. Как и в указанных выше компаниях, одним из учредителей ЧОО «Витязь» являлся сын подсудимого.
По заявлению ЧОО «Витязь» 24
декабря
2012
года
Арбитражным судом Владимирской области в отношении
з
авода введена процедура наблюдения, а решением Арбитражного суда от 02
сентября
2014
года
ОАО «Завод «
Автоприбор
» признан банкротом и открыто конкурсное производство, которое на сегодняшний день не завершено.
Растраты, в которых обвиняется Мельников, заключались в безвозмездном отчуждении 8 квартир общей стоимостью более 20
м
лн
рублей, принадлежащих
з
аводу, и 40-процентной доли в уставном капитале ООО «
СпецТехАвто
».
Так, в октябре-ноябре 2011 года Мельниковым были подписаны договоры купли-продажи 8 квартир. При регистрации сделок недвижимых объектов предоставлены несоответствующие действительности справки об их оплате, при этом «новыми» собственниками квартир стали заинтересованные по отношению к Мельникову физические лица.
От реализации доли в уставном капитале ООО «
СпецТехАвто
» Завод также не получил денежные средства, в которых на тот период времени остро нуждался, при этом «новым» владельцем доли в уставном капитале юридического лица стал сын Мельникова
.
Мельников свою
вину не признал.
С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу
суд
назначил ему наказание
в виде реального лишения свободы на срок
8
лет, со штрафом в размере
8
00
тыс.
рублей
с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В части совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и
по одному из эпизодов
ч.4
ст
.159 УК РФ (мошенничество)
,
Мельников судом оправдан.
Приговор в законную силу не вступил.
Вопрос о его обжаловании будет решен после получения приговора в письменном
виде и его изучении.