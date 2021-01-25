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<a href="https://33live.ru/novosti/25-01-2021-putin-vyskazalsya-o-nezakonnyx-akciyax-v-rossii-eto-uzhe-privodilo-k-raskachke-obshhestva.html" target="_blank">Путин высказался о незаконных акциях в России: Это уже приводило к раскачке общества</a> - Президент России Владимир Путин прокомментировал субботние акции протеста. По его словам, митинги должны проходить в рамках закона.