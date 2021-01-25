Из-за закрытия александровской свалки свозить мусор с района стало некуда.

Сегодня в администрации Владимирской области состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом стало закрытие свалки в Александрове. Мусор теперь везти некуда.При этом замгубернатора Роман Годунин отметил, что это событие стало сюрпризом для властей, ведь закрыть её должны были не раньше 2023 года. Со слов госслужащего, такое решение принял собственник объекта.«Администрация района ушла в сторону от проблемы и это неправильно», - подчеркнули в обладминистрации.Пока все твёрдые коммунальные отходы района отправляют на сортировку ООО «Бригантина».«В принципе, это экологическая катастрофа», - рассказал Роман Годунин журналистам во время пресс-конференции.Напомним, в 2017 году местный суд постановил закрыть полигон, но это решение не было исполнено. Отходы на объекте перестали принимать с 19 января.Редакция сайта продолжит следить за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.