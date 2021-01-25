Несмотря на пандемию владимирским студентам удалось отметить свой "профессиональный" праздник очно. Поздравили их и активисты "Молодежки ОНФ".

Несмотря на пандемию владимирским студентам удалось отметить свой "профессиональный" праздник очно. Поздравили их и активисты "Молодежки ОНФ".Алена Бойкова - координатор команды "Молодежка ОНФ" во Владимирской области:- Сегодня команда "Молодежки ОНФ" по всей стране запустила акцию "Татьянка". И сейчас нас пригласили студенты Владимирского колледжа экономики и права к себе на КВН концерт. Ребята подготовили программу и мы пришли вместе с командой , что бы поздравить всех студентов с которыми мы взаимодействовали на протяжении всего года.Активисты ОНФ подготовили для студентов "Татьянки". Открытки с собирательным образом милой девушки-студентки. Как говорят авторы открытки, "Татьянка" воплощает в себе черты и желания реальных студентов. Татьянки с написанными именами студентов стали лотерейными билетами. Ее победителей назовут в среду, а призами станут билеты на каток или в кино. А сегодня студенты колледжа по традиции поздравили друг друга веселым концертом, а педагоги назвали имена лучших.