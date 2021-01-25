Апелляционный приговор Владимирского областного суда оставлен Вторым кассационным судом общей юрисдикции без изменения.

Апелляционный приговор Владимирского областного суда оставлен Вторым кассационным судом общей юрисдикции без изменения.Напомним, в селе Денятино Меленковского района в местном Доме культуры и отдыха проводилась дискотека. Около часа ночи 2 июня между участниками дискотеки - 20-летним парнем и 14-летним подростком произошел конфликт, который продолжился на улице и перерос в драку. В ходе драки подозреваемый нанес несовершеннолетнему ножевое ранение, в результате которого подросток умер на месте преступления.Приговором Меленковского районного суда от 22 мая 2020 года Миронин был приговорен к лишению свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Апелляционным приговором областного суда от 1 сентября 2020 года приговор Меленковского суда отмененв связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.Действия Миронина были квалифицированы областным судом, какубийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.Осужденному назначенонаказание в виде ограничения свободы на 1 год 8 месяцев с установлением определенных ограничений.Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции апелляционный приговор Владимирского областного суда в отношении Миронина оставлен без изменения, кассационная жалоба адвоката – без удовлетворения.